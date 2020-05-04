Строки сплати податку на нерухомість за квітень

Відповідно до пункту 52 прим.5 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України (ПКУ) у випадку, якщо у березні чи квітні 2020 року платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, було подано уточнюючу декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, щодо зменшення податкового зобов’язання із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за податковий період — квітень 2020 року із причин, які не пов’язані із самостійним виявленням помилок, що містяться у раніше поданій ними декларації, такі платники податку зобов’язані подати не пізніше 30 квітня 2020 року уточнюючі декларації, в яких відобразити відповідні зміни податкового зобов’язання за податкові періоди березень та квітень 2020 року відповідно до положень згаданого пункту. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У разі подання таких декларацій із підстав, визначених пунктом 52 прим.5, до таких платників податків не застосовуються санкції, визначені статтею 50 та штрафні санкції згідно з вимогами пункту 120.2 статті 120 ПКУ, за внесення змін до податкової звітності в частині збільшення податкових зобов’язань із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за податковий період квітень 2020 року.

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які визначають податкові зобов’язання з такого податку на підставі декларацій, сплачують податкове зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за податковий період — квітень 2020 року в повному обсязі за місцезнаходженням об’єкту нежитлової нерухомості в строк до 30 червня 2020 року без нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених ПКУ за порушення термінів сплати податкових зобов’язань щодо загальних термінів сплати податкового зобов’язання за такий період.

Разом із тим, варто враховувати, що податкове зобов’язання за звітний рік із податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачується юридичними особами авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації (підпункт 266.10.1 пункту 266.10 статті 266 ПКУ). Нарахування пені та штрафних санкцій, передбачених ПКУ за сплату податкового зобов’язання за квітень 2020 року, у періоді після 30 червня 2020 року до законодавчо визначеного терміну сплати авансового внеску за ІІ квартал не передбачено. Тому платникам податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, які визначають податкові зобов’язання з такого податку на підставі декларацій, необхідно здійснити сплату податкових зобов’язань із податку за квітень 2020 року не пізніше 29 липня 2020 року, щоб не виникало підстав для нарахування пені та штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області