Можливості юридичних осіб зменшити податок на нерухомість

Підпунктом 266.1.1 пункту 266.1 статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, у тому числі його частка (підпункт 266.2.1 пункту 266.2 ст. 266 ПКУ).

Відповідно до змін, внесених Законом України від 11 квітня 2023 року за номером 3050-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо звільнення від сплати екологічного податку, плати за землю та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за знищене чи пошкоджене нерухоме майно» до підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, тимчасово, на період із першого березня 2022 року по 31 грудня 2022 року, не нараховується та не сплачується податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх частки, які перебувають у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, або на територіях, тимчасово окупованих збройними формуваннями російської федерації.

Починаючи з першого січня 2023 року за об’єкти житлової та/або нежитлової нерухомості, у тому числі їх частки, що перебувають, зокрема, у власності юридичних осіб, що розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих російською федерацією територіях України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, не нараховується та не сплачується за період із першого числа місяця, в якому було визначено щодо відповідних територій дату початку активних бойових дій або тимчасової окупації, до останнього числа місяця, в якому завершено бойові дії або тимчасову окупацію на відповідній території.

Перелік територій визначається у встановленому Кабінетом міністрів України порядку.

Постановою Кабінету міністрів України від 6 грудня 2022 року за номером 1364 «Деякі питання формування переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» визначено, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією, затверджується Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій за формою згідно з додатком за погодженням з Міністерством оборони на підставі пропозицій відповідних обласних, Київської міської військових адміністрацій.

Так, перелік територій затверджено наказом мінреінтеграції від 22 грудня 2022 року за номером 309 зі змінами, з якого для цілей справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до підпункту 69.22 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ застосовується тільки перелік територій активних бойових дій (частина друга розді І переліку територій) та перелік тимчасово окупованих Російською федерацією територій України (розділ ІІ переліку територій).

ПКУ не містить норм щодо припинення юридичними особами виконання податкових зобов’язань з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, нарахованого за об’єкти нерухомості, розташовані на територіях, де не велися бойові дії (не були окупованими), які в період дії воєнного стану в Україні виділялися тимчасово для потреб Збройних сил України, військових адміністрацій.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області