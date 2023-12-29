Заповнення порядкового номера декларації з податку на нерухомість

Форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року за номером 371), передбачає заповнення рядка «порядковий №» декларації із зазначенням у рядку 1 заголовної частини декларації її типу: «звітна», «звітна нова» або «уточнююча».

Згідно з приміткою 2 інформації до декларації в рядку «порядковий №» заголовної частини декларації зазначається номер декларації арабськими цифрами, починаючи з одиниці, послідовно за порядком зростання кількості поданих із початку року таких декларацій.

Так, якщо це перша декларація у звітному році, то подається «звітна» декларація, в рядку «порядковий №» якої проставляється «01», а у полі «звітна» — позначка «Х».

Якщо після надання у звітному році «звітної» декларації виникла необхідність уточнення або зміни об’єктів, бази оподаткування, податкових зобов’язань по тій самій територіальній громаді, і якщо така необхідність виникла до 20 лютого включно, платник може подати декларацію з типом «звітна нова» (проставляється позначка «Х» у полі «звітна нова»).

Оскільки «звітна» декларація вже подана, то «звітна нова» декларація — це вже друга подана декларація у поточному році, тому порядковий номер декларації «02».

Якщо платник податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, подає до контрольного органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування першу «уточнюючу» декларацію, де уточнюється нарахована сума податку після настання граничного терміну подання декларації, то у полі «уточнююча» проставляється позначка «Х», обов’язково зазначається реєстраційний номер декларації в контрольному органі, яка уточнюється, а в рядку «порядковий №» проставляється «03».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області