Терміни реєстрації акцизних накладних для неплатників податку

Відповідно до першого абзацу пункту 231.1 статті 231 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податку, зокрема, при реалізації пального або спирту етилового зобов’язаний скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних (ЄРАН) із дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 231.3 цієї статті визначено, зокрема, що особа, яка реалізує пальне або спирт етиловий будь-яким іншим особам — не платникам податку, зобов’язана скласти акцизну накладну в одному примірнику.

Реєстрація ж акцизних накладних в ЄРАН здійснюється згідно з пунктом 231.6, зокрема:

— акцизних накладних, складених при реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку в паливний бак транспортного засобу з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, — не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу — у день її складання, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового з акцизного складу;

— першого примірника акцизної накладної при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного баку транспортного засобу, обладнання або пристрою, до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом, — протягом трьох календарних днів із дня фактичного отримання пального;

— першого примірника зведеної акцизної накладної та акцизної накладної, складеної на операції, визначені в підпункті 1 підпункту 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 ПКУ, — не пізніше п’ятнадцяти календарних днів із дня їх складання.

Відповідно до пункту 3 розділу ІІ порядку заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року за номером 262, акцизна накладна (перший примірник акцизної накладної — для акцизних накладних, які складаються у двох примірниках) може бути складена та зареєстрована в ЄРАН після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального, при реалізації пального з акцизного складу пересувного:

— до паливного бака транспортного засобу, або технічного обладнання, пристрою;

— до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом.

З урахуванням сказаного, реєстрація в ЄРАН акцизних накладних, складених на обсяги пального або спирту етилового, реалізованого суб’єктам господарювання — не платникам акцизного податку, здійснюється:

— не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання — при реалізації пального через паливороздавальну або оливороздавальну колонку у паливний бак транспортного засобу з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним або при складанні зведеної акцизної накладної;

— після фактичного отримання пального, але не пізніше трьох календарних днів, наступних за днем отримання пального — при реалізації пального з акцизного складу пересувного до паливного бака транспортного засобу або технічного обладнання, пристрою, або до місця зберігання пального, яке не є акцизним складом;

— у день складання такої акцизної накладної, але не пізніше здійснення операції з реалізації пального або спирту етилового — в інших випадках.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області