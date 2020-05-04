Як отримати довідку?

Наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року за номером 733 затверджено Порядок надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Довідка про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, що надається відповідно до згаданого порядку, формується за відсутності в платника за даними інформаційно-телекомунікаційних систем контрольних органів податкового боргу, та/або недоїмки зі сплати єдиного внеску, та/або іншої заборгованості з платежів (у тому числі розстрочених, відстрочених, реструктуризованих), контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи.

Для отримання довідки платникові необхідно подати заяву про надання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи, за формою згідно з додатком 2 до порядку.

Заява подається платником (на його вибір):

— у паперовій формі — до державної податкової інспекції за основним місцем обліку такого платника або до відповідного контрольного органу, уповноваженого здійснювати заходи з погашення податкового боргу;

— в електронній формі — на адресу уповноваженого органу через приватну частину електронного кабінету, розміщеного на офіційному вебпорталі ДПС за посиланням: https://cabinet.tax.gov.ua/login, з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Вхід до приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету здійснюється виключно після ідентифікації особи з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Створити та надіслати заяву можливо в меню «Заяви, запити для отримання інформації» приватної частини електронного кабінету дозволяє шляхом вибору відповідної електронної форми документа.

Серед іншого заява повинна містити:

— обов’язкове посилання на відповідний нормативно-правовий акт, яким передбачено необхідність підтвердження відсутності заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контрольні органи;

— найменування суб’єкта (підприємства, установи, організації), до якого довідку буде подано.

Відповідно до пункту 7 порядку довідка надається за вибором платника в паперовій або електронній формі, про що він зазначає в заяві.

Довідка або відмова в її наданні готуються уповноваженим органом протягом п’яти робочих днів із дня, наступного за днем отримання заяви органом, до якого її було подано.

Довідку в паперовій формі платник (його законний чи уповноважений представник) отримує безпосередньо в органі, до якого було подано заяву.

Довідку в електронній формі платник отримує у приватній частині електронного кабінету з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг», «Про електронні довірчі послуги».

Строк дії довідки становить десять календарних днів із дати її формування. У довідці обов’язково зазначається термін її дії.

Головне управління ДПС у Тернопільській області в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби просить суб’єктів господарювання та громадян отримати послуги в електронному вигляді, а за відсутності електронного цифрового підпису, паперові документи залишати в скриньках, які розміщені при вході в адміністративні будинки, або направляти поштовими відправленнями з повідомленням про вручення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області