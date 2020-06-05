Консультації — в електронній формі

23 травня 2020 року набув чинності Закон України від 16 січня цього року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податків, усунення технічних і логічних неузгодженостей в податковому законодавстві». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згаданим Законом унесені зміни до статті 52 Податкового кодексу України «Індивідуальні податкові консультації». Тепер чітко зазначено, що індивідуальні податкові консультації (ІПК) можуть надаватися платникові податків не тільки в усній і письмовій формі, але й в електронній.

Запит на отримання ІПК в електронній формі необхідно завіряти кваліфікованим електронним підписом. Вибір, в якій формі отримати ІПК, залишається за платником податків, а юридична сила ІПК, наданої в паперовій або електронній формі, — однакова. Строк на надання платникові податків ІПК становитиме, як і зараз, 25 календарних днів. Але продовжити строк для відповіді можна буде на 15 календарних днів (згідно зі старими нормами — на 10 календарних днів). Тобто максимальний строк, протягом якого необхідно чекати відповіді від ДПС на свій запит, тепер становитиме 40 календарних днів.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області