Новий сервіс ДПС

Унесено зміни до підпунктів 166.2.1. та 166.2.2. пункту 166.2. статті 166 Податкового кодексу України (ПКУ), відповідно до яких уточнено перелік документів, які підтверджують витрати, що включають до податкової знижки (платіжні та розрахункові документи, зокрема, квитанції, фіскальні або товарні чеки, прибуткові касові ордери, що ідентифікують продавця товарів і особу, яка зверталася за податковою знижкою), а також копії договорів за їх наявності, в яких обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів і строк оплати за такі товари. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Також встановлено, що копії зазначених документів надаються разом із податковою декларацією, а оригінали цих документів підлягають зберіганню платником податку.

Тобто фізичні особи — платники податку на доходи фізичних осіб, які будуть подавати документи для отримання податкової знижки після 23 травня 2020 року, зобов’язані разом із декларацією подавати копії документів, що підтверджують витрати, які включають до податкової знижки.

Якщо при поданні декларації платник податків зазначає лише реквізити електронного розрахункового документа, для підтвердження права такого платника на податкову знижку слід керуватися Державним сервісом перевірки квитанцій (check.gov.ua), який дає можливість перевірити факт оплати за кодом квитанції.

Станом на кінець травня до сервісу підключені Приватбанк, Монобанк, А-Банк, Банк Восток тощо.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області