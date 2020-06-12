Очікувані надходження відчутно перевищені

Упродовж січня-травня цього року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 33 мільйони 221,8 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Очікувані надходження перевищені на 32,4 відсотка. Відтак територіальні громади отримали додатково вісім мільйонів 136,5 тисячі гривень цього платежу.

Внесок від юридичних осіб податку на нерухоме майно склав 89 відсотків. Вони перерахували до місцевих скарбниць 29 мільйонів 573 тисячі гривень, що на 43,9 відсотка перевищило очікування. Отож від юридичних осіб місцеві скарбниці додатково отримали дев’ять мільйонів 24,1 тисячі гривень податку за нерухомість.

Фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад три мільйони 648,7 тисячі гривень майнового платежу. Порівняно з торішніми січнем-травнем надходження податку зросли на 165,7 тисячі гривень або на 4,8 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області