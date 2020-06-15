Підвищення вартісного критерію для застосування річного звітного періоду

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до підпункту 134.1.1 пункту 134.1 статті 134 Податкового кодексу України (ПКУ) в частині підвищення вартісного критерію річного доходу для незастосування різниць із 20 до 40 мільйонів гривень (набули чинності 23 травня 2020 року) та до пункту 137.5 статті 137 ПКУ в частині підвищення вартісного критерію річного доходу для застосування річного звітного періоду (набудуть чинності з 1 січня 2021 року). Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Тобто платники податку на прибуток підприємств, в яких річний дохід за 2020 звітний рік не перевищить 40 мільйонів гривень, зможуть:

— прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, у Податковій декларації з податку на прибуток підприємств за 2020 рік;

— застосовувати в 2021 році річний податковий (звітний) період із податку на прибуток підприємств.

При цьому в 2020 році річний податковий (звітний) період із податку на прибуток підприємств застосовується платниками, в яких річний дохід за 2019 звітний рік не перевищує 20 мільйонів гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області