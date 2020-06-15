Податок на прибуток до зведеного бюджету

Упродовж січня-травня цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 159,4 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Очікувані надходження перевищені на 6,8 відсотка або на 149,2 тисячі гривень. Приріст же платежу до аналогічного торішнього періоду склав 8,9 мільйона гривень або 5,9 відсотка.

До державної скарбниці спрямовано 142,1 мільйона гривень податку на прибуток, що на 135,1 тисячі гривень більше, ніж очікувалося. Місцеві ж бюджети поповнилися на 17,3 мільйона гривень. Вони додатково отримали 14,1 тисячі гривень, оскільки сплата перевищила прогнозовані показники на 22,9 відсотка.

Загальний фонд зведеного бюджету за згаданий період отримав три мільйони гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області