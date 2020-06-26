Серед мільйонерів більше чоловіків, аніж жінок

Лічені дні залишилися до завершення кампанії декларування громадянами своїх доходів. Тому варто поспішити, аби легалізувати прибутки.

Із початку цього року, до речі, 28 жителів Тернопільщини заявили про отримання торік мільйонних статків. Вони задекларували 147,5 мільйона гривень доходу.

Серед основних джерел, з яких отримали мільйонні доходи, спадщина чи дарування (шестеро осіб), продаж нерухомого та рухомого майна, незалежна професійна діяльність (по чотири особи), іноземні доходи (троє), інвестиційні прибутки (двоє) тощо.

Мільйонери мають додатково сплатити чотири мільйони 118,2 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб та 525,4 тисячі гривень військового збору.

Цікаво, що більшість жителів нашого краю, які заявили про мільйонні доходи, чоловіки. Їх — вісімнадцять. Найстаршому мільйонерові, до речі 89 років, а наймолодшому — 32.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області