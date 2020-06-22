Які доходи декларували наші краяни?

Залишилося трохи більше тижня до завершення деклараційної кампанії 2020 року. Адже через карантинні обмеження її термін продовжили на місяць – до першого липня.

Активність громадян щодо декларування була знижена через відсутність транспортного руху, складну ситуацію із поширенням хвороби на теренах області. Проте впродовж січня-травня свій конституційний обов’язок щодо декларування доходів вже виконали 5545 громадян Тернопільської області. Про отримані торік неоподатковані доходи заявили 2813 наших краян. Правом на податкову знижку за цей же період скористалися 2860 осіб. Загальна сума задекларованого доходу складає 431,2 мільйона гривень. Декларантам доведеться сплатити 14,2 мільйона податку на доходи фізичних осіб та 2,6 мільйона військового збору.

Найчастіше декларанти заявляли про отримання спадку та дарування. Вони подали 853 декларації, задекларувавши 109,2 мільйона гривень доходу. Завдяки продажу рухомого та нерухомого майна збагатилися 511 осіб на суму 67,1 мільйона гривень. Ще 161 декларант повідомив про отримання доходів на суму 9,7 мільйона гривень, здававши торік майно у найм. Провадження незалежної професійної діяльності стало причиною для подання декларації 229 наших краян. При цьому вони задекларували 24,6 мільйона гривень доходу. Ще 23 особи заявили про отримання інвестиційного прибутку на суму 16,8 мільйона гривень. Стільки ж наших краян задекларували іноземні доходи на суму 14,8 мільйона гривень.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб (6,1 та 4,4 мільйона гривень) визначили відповідно громадянам, які отримували торік подарунки і спадщину та здійснювали незалежну професійну діяльність. За іноземні доходи декларантам доведеться сплатити 2,5 мільйона гривень податку. Ті, хто отримував доходи від продажу нерухомості чи рухомого майна, поповнять скарбниці, сплативши 1,4 мільйона гривень податку. Особи, які здавали майно в найм, перерахують 200 тисяч гривень. Ще 100 тисяч гривень отримають бюджети від тих декларантів, які торік збагатилися від інвестиційних прибутків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області