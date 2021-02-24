Уже задекларували понад 215 мільйонів гривень доходів

Уже 993 жителі Тернопільщини задекларували цього року отримані торік доходи та подали декларації. Причому 609 громадян зобов’язані були задекларувати свої неоподатковані доходи, а 384 особи забажали скористатися правом на податкову знижку.

Загальна сума задекларованого доходу склала 215,2 мільйона гривень, що в півтора рази більше, ніж торік у січні. Загальна ж сума самостійно нарахованих податкових зобов’язань становить 2,4 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб та 500 тисяч гривень військового збору.

Найчастіше декларували статки від спадку чи дарування та продажу нерухомості чи рухомого майна — 211 та 124 громадян відповідно. Вони задекларували 23,7 мільйона та 7,3 мільйона гривень доходів. Ще 42 декларанти збагатилися завдяки здачі в найм майна, а 23 — незалежній професійній діяльності, заявивши про отримання відповідно мільйона та півтора мільйона гривень.

Прислухалися до необхідності виконати свій конституційний обов’язок і 90 наших краян, які задекларували іноземні доходи. Вони проінформували про отримання 3,5 мільйона гривень доходу. Про отримання ж інвестиційних прибутків на 40 тисяч гривень повідомили двоє жителів Тернопільщини.

Найбільші суми податку на доходи фізичних осіб визначено тим, хто отримував спадщину та дарування — 1,2 мільйона гривень, та збагатився від іноземних доходів — 600 тисяч гривень.

Податківці також нагадали, що цього року деклараційна кампанія триває до першого травня, проте охочі скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подавати декларації до 31 грудня включно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області