Скористалися правом на податкову знижку

Деклараційна кампанія 2020 року наближається до завершення. Жителям Тернопільщини варто поспішити задекларувати неоподатковані доходи.

Ті ж, хто бажає скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларації до кінця року. Натомість упродовж січня-травня правом на податкову знижку скористалися 2860 наших краян. Вони задекларували 36 мільйонів гривень витрат.

Більшість із них (2459 осіб) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Повернути надмірно сплачений податок на доходи фізичних осіб, бо були сплачені страхові внески за договорами довгострокового страхування життя, виявили бажання 338 декларантів. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 21-ї особи, а витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла — семи.

Правом на відшкодування податку вже скористалися також п’ять краян, в яких були витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей. Стільки ж витратилися на переобладнання транспортних засобів. Повернуть кошти і шістьом жертводавцям та 19 жителям краю, які мали інші витрати.

Після перерахунків декларантам повернуть 8,6 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Майже 70 відсотків цієї суми наші краяни вже отримали.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області