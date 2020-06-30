Стосовно оподаткування будинок від гаража не залежить

Оподаткування операцій із продажу об’єктів нерухомого майна регламентується статтею 172 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 172.1 цієї статті дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, кімнати, садового (дачного) будинку (включаючи об’єкт незавершеного будівництва таких об’єктів, земельну ділянку, на якій розташовані такі об’єкти, а також господарсько-побутові споруди та будівлі, розташовані на такій земельній ділянці), а також земельної ділянки, що не перевищує норми безоплатної передачі, визначеної статтею 121 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року за номером 2768-III із змінами та доповненнями залежно від її призначення, та за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується.

Умова щодо перебування такого майна у власності платника податку понад три роки не розповсюджується на майно, отримане ним у спадщину.

Дохід від відчуження господарсько-побутових споруд, що розташовані на одній ділянці з житловим або садовим (дачним) будинком та продаються разом із ним, для цілей оподаткування окремо не визначається.

Відповідно ж до пункту 172.2 статті 172 ПКУ дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року більш як одного з об’єктів нерухомості, зазначених у пункті 172.1, або від продажу об’єкта нерухомості, не зазначеного в пункті 172.1, підлягає оподаткуванню за ставкою п’ять відсотків, визначеною пунктом 167.2 статті 167 ПКУ.

Дохід від продажу (обміну) об’єкта незавершеного будівництва оподатковується в порядку, визначеному статтею 172 ПКУ для об’єктів нерухомого майна.

Отже, оподаткування доходу від продажу житлового будинку здійснюється за нормами пункту 172.1 статті 172 ПКУ незалежно від того, що протягом звітного року відбувся продаж гаража.

Таким чином, при продажу платником податку з доходів фізичних осіб протягом звітного податкового року гаража та одного житлового будинку дохід, отриманий від продажу гаража, оподатковується згідно із пунктом 172.2 статті 172 ПКУ за ставкою п’ять відсотків, а оподаткування доходу, отриманого від продажу житлового будинку залежить від терміну перебування такого майна у власності платника податку.

Якщо житловий будинок перебуває у власності платника понад три роки, то дохід від його продажу не оподатковується, а якщо менше трьох років — то дохід оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою п’ять відсотків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області