Єдиний податок — до місцевих бюджетів

Упродовж січня-травня цього року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували на розвиток територіальних громад Тернопільщини 301 мільйон 44,3 тисячі гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС в області.

Незважаючи на карантинні обмеження, які найбільше торкнулися малого бізнесу, очікувані надходження склали 106,1 відсотка. Відтак місцеві скарбниці додатково отримали 17 мільйонів 222,7 тисячі гривень.

Порівняно ж із торішніми січнем-травнем приріст надходжень з єдиного податку склав 32 мільйони 738 тисяч гривень або 12,2 відсотка.

Майже 68 відсотків податку сплатили приватні підприємці. З початку цього року вони перерахували 204 мільйони 142,4 тисячі гривень єдиного податку. Очікувані надходження перевищені на 2,7 відсотка, а додаткові від приватних підприємців склали п’ять мільйонів 442,4 тисячі гривень.

Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі спрощеної системи оподаткування, сплатили 54 мільйони 332,9 тисячі грн єдиного податку, що перевищило очікувані надходження на 14,3 відсотка або на шість мільйонів 786,2 тисячі гривень. Порівняно з п’ятьма торішніми місяцями надходження від них збільшилося на два мільйони 403,6 тисячі гривень або на 4,6 відсотка.

Юридичні особи-спрощенці перерахували 42 мільйони 569 тисяч гривень єдиного податку — на три мільйони 517,3 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період. Очікувані надходження перевищено на 13,3 відсотка, місцеві скарбниці додатково отримали від цих суб’єктів господарювання чотири мільйони 994,1 тисячі гривень єдиного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області