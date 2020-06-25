Зменшують податкові борги

У січні-травні 2020 року від погашення податкового боргу зведений бюджет отримав 9,7 мільйона гривень, з яких державна скарбниця — 7,4 мільйона. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Упродовж п’яти місяців 513 юридичних осіб, які допустили податкову заборгованість на початок 2020 року, зменшили її на 30,7 мільйона гривень. Причому 343 суб’єкти господарювання виплатили борг повністю на суму 16,3 мільйона гривень.

Із початку цього року фахівці податкової служби направили до суду 41 звернення щодо надання дозволу на погашення податкового боргу за рахунок стягнення готівкових (безготівкових) коштів на суму податкового боргу 25,2 мільйона гривень. Задля стягнення активів фізичних осіб через органи державної виконавчої служби до суду направили 62 позови. Заявлена в них сума податкового боргу склала 5,5 мільйона гривень.

Від реалізації безхазяйного майна до зведеного бюджету цього року надійшло 145,1 тисячі гривень. Із них державний бюджет отримав 70,3 тисячі, а до місцевих надійшло 74,8 тисячі гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області