Більшу частину податку декларантам уже повернули

Хоча деклараційна кампанія 2020 року завершилася, ті, хто ще не встиг скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть це зробити до кінця року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Натомість упродовж першого півріччя документи задля повернення податку подали 3315 жителів Тернопільщини. Задля податкової знижки наші краяни задекларували 51,4 мільйона гривень витрат.

Більшість декларантів — 86 відсотків або 2836 осіб — подали декларації в зв’язку з витратами на навчання. Сплата страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя дала можливість скористатися податковою знижкою 426 особам. Ще 22 наших краян сплачували відсотки за іпотечними кредитами. Подали декларації, бо витрачалися на пожертвування, вісім осіб. Стільки ж понесли витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей. За видатки на будівництво (придбання) доступного житла податковою знижкою скористалися десятеро жителів краю. Переобладнання транспортних засобів дало можливість повернути частину податку п’ятьом особам.

Після перерахунків декларантам повернуть десять мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Більшу частину цієї суми (7,7 мільйона) нашим краянам, до речі, вже відшкодували.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області