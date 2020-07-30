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До уваги платників податків!

30.07.202030.07.2020Автор Богдан Дікальчук
До уваги платників податків!

Із метою створення сприятливих умов для платників податків із третього серпня 2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці також звернули увагу на те, що дата банківського дня в СЕП у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України, — календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області