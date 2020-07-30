До уваги платників податків!

Із метою створення сприятливих умов для платників податків із третього серпня 2020 року учасник системи електронних платежів НБУ Казначейство ЕАП (код банку 899998) буде працювати в режимі 23/7. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податківці також звернули увагу на те, що дата банківського дня в СЕП у робочі дні за п’ятиденного робочого тижня відповідатиме календарній даті, а у вихідні, святкові та неробочі дні, визначені законодавством України, — календарній даті першого робочого (операційного) дня після них.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області