Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема, запроваджується нова концепція відповідальності, яка передбачає:

— обов’язковий аналіз та доведення контрольними органами наявності умислу та вини платника податків при вчиненні податкового правопорушення;

— притягнення до фінансової відповідальності платника податків за вчинення податкового правопорушення здійснюється за умови наявності в діянні вини, крім деяких податкових правопорушень, відповідальність за які настає незалежно від наявності вини;

— визначення обставин, що пом’якшують відповідальність особи за вчинення податкового правопорушення;

— визначення додаткових обставин, що звільняють від фінансової відповідальності платника податків, зокрема вчинення діяння особою, що діяла відповідно до висновку об’єднаної палати, Великої Палати Верховного Суду, зразкової справи Верховного Суду щодо застосування норми права, від якої в подальшому було відступлено внаслідок незаконних рішень, дій або бездіяльності контрольних органів;

— зменшення розміру штрафів за вчинення податкового правопорушення на 50 відсотків у разі наявності хоча б однієї обставини, що пом’якшує відповідальність;

— відповідальність контрольних органів за вчинення податкових правопорушень незалежно від наявності вини;

— визначення фіксованого розміру компенсації (одна мінімальна заробітна плата) за шкоду, заподіяну протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контрольних органів, для отримання якої платнику податків необхідно довести лише факт протиправності рішень, дій бездіяльності контрольних органів, визначення переліку видів шкоди, заподіяної протиправними рішеннями, діями чи бездіяльністю контрольних органів, які можуть бути заявлені платником податків до відшкодування;

— скасування штрафних санкцій до фізичних осіб у разі неподання або порушення строків подання інформації для формування Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (у разі зміни ПІБ, адреси тощо);

— скасування штрафних санкцій у випадках, коли помилки щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків у податковій звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку були виправлені податковими агентами самостійно, в тому числі протягом тридцяти календарних днів із дня надходження повідомлень про помилки, виявлені контрольним органом;

— збільшення у два рази штрафів для платників податків за окремі порушення у сфері адміністрування податків усунення неузгодженостей та розбіжностей у нормах Кодексу щодо нарахування пені за актами перевірок.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області