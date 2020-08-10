Оподаткування доходів фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема:

— визначається порядок оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній;

— оподатковується за основною ставкою 18 відсотків дохід, отриманий платником податку від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів рухомого майна (транспортних засобів) — перший об’єкт на рік залишається за нульовою ставкою, другий — за ставкою 5 відсотків;

— виключаються з переліку об’єктів, які не підлягають амортизації, вантажні авто фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування;

— уточнюється перелік витрат для фізичних осіб-підприємців в частині витрат на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за об’єкти нежитлової нерухомості, витрат на реконструкцію, модернізацію та інші види поліпшення основних засобів;

— скасовується сплата податку на доходи фізичних осіб із пенсій, розмір яких перевищує 10 розмірів прожиткового мінімуму;

— звільняється від сплати 5 відсотків податку на доходи фізичних осіб у розмірі під час продажу об’єкт незавершеного будівництва за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області