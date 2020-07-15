«Нива» розпочала підготовку до нового сезону

Після викликаної карантином незапланованої чотиримісячної паузи тернопільська «Нива» відновила тренувальний процес. Як і обіцяла пресслужба клубу, вчора, 14 липня, гравці і тренери розпочали підготовку до нового сезону, в якому зелено-жовті завоювали право виступити в першій лізі чемпіонату України з футболу.

Перше спільне тренування команда за традицією провела на клубній базі «Ватра». Після короткої організаційної бесіди футболісти спочатку виконали бігові вправи, далі попрацювали над технікою володіння м’ячем під час гри в «квадрати». А на завершення, звісно, не обійшлося без двостороннього спарингу.

Участь у тренуванні взяли вісімнадцять футболістів, один з яких — потенційний новачок. А вже від сьогодні проходять дворазові тренування.

За повідомленням головного тренера Василя Малика, перед початком сезону в першій лізі, старт якого запланований на 4 вересня, команда проведе три етапи підготовки. Перший завершиться за тиждень, 24 липня. Під час нього «Нива» зіграє два контрольні поєдинки. На неділю, 19 липня, запланований спаринг із молодіжним складом ПФК «Львів». Матч, до речі, відбудеться в Тернополі. А на завершення збору тернопільці поміряються силами з аматорами із сусідньої Львівщини — СКК «Демня-Фенікс».

Ще одна новина — напередодні відновлення тренувань футбольний клуб «Нива» за згодою сторін припинив дію контракту з Остапом Ілюком. Півзахисник поповнив лави команди торік у квітні. В чемпіонаті України серед команд другої ліги сезону 2019—2020 років зіграв шістнадцять поєдинків. Жодного разу вразити ворота суперників йому не вдалося.

Фото із сайту ФК «Нива»