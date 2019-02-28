Троє новачків, по одній перемозі і поразці

За тиждень, що минув із часу нашої попередньої розповіді про підготовку футболістів тернопільської «Ниви» до весняної частини чемпіонату України в другій лізі, новин, звісно додалося. Підопічні Василя Малика і ще два товариські поєдинки провели, й уклали контракти з трьома новачками.

Стосовно контрольних спарингів, то в першому з них зелено-жовті впевнено здолали чинного чемпіона аматорської першості Львівщини, «Юність» із Верхньої Білки — 3:0. Натомість у протистоянні з іншим відомим любительським клубом із цієї ж області, «Демнею» зазнали невдачі — 1:2. В обох зустрічах по разу відзначився лідер атак «Ниви» Олексій Литовченко. А ось два інші м’ячі забили гравці, які перебувають на перегляді. Причому і в першому, і в другому матчах спочатку на поле виходили головним чином новачки, а після перерви — ті, хто складав кістяк команди на початку сезону. Варто також згадати, що запланований третій матч із молодіжним складом луцької «Волині» довелося відмінити.

Щодо ж доукомплектування складу, то на цьому тижні Василь Малик з асистентами рекомендували керівництву клубу укласти контракти з трьома гравцями. Досвідчений 29-річний захисник Вадим Хохлов назви команди не змінив, лишень переїхав із Вінниці до Тернополя. Двом же іншим дебютантам по 20 років. Півзахисник Руслан Дедух у першій частині чемпіонату під керівництвом нового головного тренера «Ниви» виступав у «Калуші». Його ж ровесник, вихованець київського футболу Максим Демчук захищав кольори одеського «Чорноморця».

У суботу, 2 березня, після завершення навчально-тренувального збору в Моршині тернопільська «Нива» проведе зустріч 1/16 фіналу Меморіалу Ернеста Юста. Оскільки в суперники їм дістався юнацький склад стрийської «Скали», наставники обох команд вирішили зіграти на полі зі штучним покриттям у Довгому, де гравці «Ниви» і тренувалися ці два тижні. А чемпіони аматорського чемпіонату Тернопільщини, футболісти великогаївського «Агрону-ОТГ», які теж вийшли до стадії плей-оф меморіалу, поміряються силами зі «Стартом» із села Розворяни.

Фото із сайту ФК «Нива»