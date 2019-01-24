Ще тиждень відпустки

У зв’язку з більш ніж імовірним перенесенням старту другої частини чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги на тиждень керівництво футбольного клубу «Нива» (Тернопіль) прийняло рішення на такий же строк продовжити відпустку гравцям колективу майстрів. Тож футболісти зберуться на перший навчально-тренувальний збір наступної середи, 30 січня.

Утім новий головний тренер тернопільської «Ниви» Василь Малик разом зі своїми асистентами вже на робочих місцях. Деталізують плани підготовки до весняної частини першості, ведуть перемовини з потенційними новобранцями. Як запевнив спеціаліст прес-службу футбольного клубу, запрошуватимуть лише тих, хто здатний належно підсилити команду. Водночас не збирається зраджувати власному принципові роботи — довіряти молодим, усіляко допомагати їм підвищувати рівень майстерності. Свідченням тому і підписаний позавчора одним з його вихованців Валерієм Бондаренком контракт із донецьким «Шахтарем». Захисник перейшов до складу чемпіонів України з «Олександрії». Яскравий приклад, як із другої ліги можна доволі швидко потрапити навіть до Ліги чемпіонів.

Визначився вже і перший спаринг-партнер «Ниви». У п’ятницю, 8 лютого, у Винниках на стадіоні імені Б. Маркевича наші земляки проведуть товариський поєдинок з місцевим «Рухом», який виступає в першій лізі.

Фото із сайту ФК «Нива» (Тернопіль)