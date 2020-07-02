Період уточнення податку на нерухомість для власників будівель промисловості

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни, зокрема, до статті 266 Податкового кодексу України (ПКУ) щодо оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, які набрали чинності 23 травня 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, відповідно до підпункту «є» підпункту 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, будівлі промисловості, віднесені до групи «Будівлі промислові та склади» (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018—2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку.

Згідно ж із підпунктом 266.7.5 пункту 266.7 статті 266 платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, — юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на перше січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року подають до контрольного органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування податкову декларацію з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової нерухомості та/або нежитлової нерухомості декларація подається юридичною особою протягом тридцяти календарних днів із дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується з місяця, в якому виникло право власності.

Форма декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року за номером 408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року за номером 897), передбачає подання декларації, зокрема з типом «Звітна» або «Уточнююча».

Тобто власникам будівель промисловості необхідно протягом тридцяти календарних днів із дня набрання чинності згаданого Закону подати декларації з типом «Уточнююча» або «Звітна» (якщо на граничну дату подання декларації не виникало об’єктів оподаткування), в яких відобразити відповідні зміни податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за періоди починаючи з 23 травня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області