Перша перемога на дебютному зборі

Початок навчально-тренувальних зборів до нового сезону 2020—2021 років, в якому тернопільська «Нива» за підсумками попереднього забезпечила собі можливість знову підвищитися в класі, завершився перемогою над молодіжним складом ПФК «Львів» — 3:1. Новина, яка, звісно, навряд, чи аж надто порадувала прихильників зелено-жовтих.

Особливо з огляду на те, що несподіваним підсумок недільного поєдинку на базі «Ниви» «Ватра» аж ніяк чи назвеш. Адже ті з двох сотень уболівальників, які напередодні, згідно зі спільним циркуляром вітчизняної асоціації футболу і Міністерства охорони здоров’я України, мали можливість стати безпосередніми свідками очних баталій у Тернополі ПФК «Львів» із «Ворсклою» і «Дніпром-1», не могли не дійти висновку, що і той львівський клуб, який зберіг місце в елітному дивізіоні, перебуває аж ніяк у не меншій кризі, ніж почилі в Бозі «Карпати».

Сказане, з урахуванням звітного поєдинку тернопільської «Ниви» з молодіжним складом «Львова» на тренувальній баві «Ватра», не менше стосується. Втім виграш господарів із рахунком 3:1, звісно, теж не варто переоцінювати. Молодим і, не факт, що надзвичайно талановитим легіонерам, якими віднедавна в ПФК «Львів» опікується спеціаліст із Грузії Георгій Цецадзе, життєво необхідно довести свою здатність конкурувати з найсильнішими футболістами вітчизняної прем’єр-ліги.

Попри те, не можна не зауважити, що під час контрольного поєдинку господарям удалося повести в рахунку в середині першого тайму. Після того, як поблизу власного штрафного майданчика гості не за правилами зупинили Дмитра Скакуна. Сам постраждалий і реалізував покарання, бездоганно виконавши одинадцятиметровий, після якого м’яч залетів прямісінько в кут воріт суперників.

Утім гості відновили рівновагу ще до перерви. Їм теж посприяв «стандарт», після якого нападник гостей, вигравши суперечку на «другому» поверсі, переправив шкіряну кулю до воріт «Ниви».

Зрештою, господарів нічийний підсумок аж ніяк не влаштовував. І після відпочинку вони таки свого домоглися. Спочатку Андрій Герт допоміг команді знову вийти вперед, реалізувавши одинадцятиметровий, призначений за порушення правил проти Ігоря Гатали. Наостанок же зміцнив перевагу «Ниви» досвідчений Андрій Скакун. Саме після його подачі з кутового безпосередньо перед фінальним свистком оборонець «Львова» переправив м’яча у власні ворота.

Натомість на п’ятницю, 24 липня, в «Ниви» запланований спаринг з аматорським клубом із Львівщини — СКК «Демня-Фенікс».

Фото з із сайту ФК «Нива»