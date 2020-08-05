Перемоги додають настрою

І на другому навчально-тренувальному зборі футболісти тернопільської «Ниви» вже встигли провести пару контрольних поєдинків. На перший із них, проведений минулого четверга, в гості до новачків першої ліги завітав один із лідерів чемпіонату України серед аматорських колективів — «Епіцентр» із Дунаївців.

Не можна не зазначити, що команда із Хмельниччини теж уже, так би мовити, без п’яти хвилин професіональна. Адже подала заявку на участь у турнірі другої ліги. Нині ж готується до серпневих баталій у фіналі всеукраїнської аматорської першості. Ще одна цікава деталь — у складі суперників виступає чимало колишніх одноклубників зелено-жовтих. Мова про Віталія Бадла, Руслана Івашка, Олександра Кіцака, Арсена Кривобедрого, Тараса Пліса. А одним із наставників є колишній головний тренер «Ниви» Петро Бадло.

Тож сплав молодих і досвідчених виконавців в обох ігрових ансамблях зумовив принциповий характер спарингу. Хоча гості розпочали активніше (двічі партнерів по команді виручив Максим Механів), саме «Ниві» вдалося забити швидкий гол. На десятій хвилині успішний рейд до чужих воріт здійснив дует Скакунів. Із власної половини поля до штрафного майданчика суперників удалося добратися Андрієві, а новачок команди Дмитро, отримавши від нього передачу, без зусиль виграв дуель у голкіпера.

Мали господарі ще кілька зручних нагод зміцнити свою перевагу. Однак не судилося. Натомість під завісу гри гравці «Епіцентру» відновили рівновагу, реалізувавши одинадцятиметровий — 1:1.

Не менш принциповою обіцяла стати і проведена позавчора на клубній базі «Ватра» зустріч із рівненським «Вересом», який ще теж не втратив шансів підвищитися в класі з допомогою перехідних ігор із шістнадцятою командою першої ліги, призначених на 15 і 19 серпня.

Утім, навіть попри те, що «Верес» раніше розпочав підготовку до доленосних для себе матчів, минулого понеділка забивали лише підопічні Василя Малика. Ударною для них стала завершальна десятихвилинка першого тайму. Спочатку Андрій Різник, якого партнери вивели на побачення з голкіпером, свого шансу не втратив. А перед свистком на перерву Роман Волохатий довершив зусилля Андрія Скакуна. Коли останнього жорстко зупинили на підступах до штрафного майданчика, підхопив шкіряну кулю й, не зволікаючи, відправив її точнісінько в дальню від себе дев’ятку воріт суперників.

Натомість друга половина зустрічі запам’яталася не тільки не меншою кількістю небезпечних моментів, а й чималою кількістю замін. З останніми, очевидно, більше пощастило господарям. Хвилин за десять до завершення гри один з їхніх потенційних новачків Редван Мемешев, скориставшись прострільною передачею з флангу, встановив підсумковий результат — 3:0 на користь «Ниви».

На завершення ж другого навчально-тренувального збору «Нива» запланувала і третій контрольний спаринг. У п’ятницю, 7 серпня, мала помірятися силами із хмельницьким «Поділлям». Але чи не останньої миті відбулася зміна суперника. В суботу, 8 серпня, наші земляки на стадіоні «Україна» зустрінуться з представником елітного дивізіону вітчизняного футболу — ПФК «Львів»

Фото із сайту ФК «Нива»