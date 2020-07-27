Стягнення податкового боргу

Головне управління ДПС у Тернопільській області продовжує цикл роз’яснень нововведень, передбачених Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві». Ці законодавчі норми набрали чинності 23 травня 2020 року.

Зокрема:

— встановлюється, що стягнення заборгованості з частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань відтепер буде здійснюватися в порядку, визначеному статтями 59—60 та 87—101 Податкового кодексу України;

— із шістдесяти до тридцяти календарних днів із дня надіслання (вручення) податкової вимоги, протягом яких не здійснюється стягнення коштів та продаж майна, скорочується строк, наданий для самостійного погашення платником податків суми податкового боргу;

— доповнюються підстави звільнення майна платника податків — боржника з податкової застави, зокрема, з дня: отримання контрольним органом підтвердження повного погашення сум розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за користування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку; отримання платником податків згоди контрольного органу на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до статті 92 Податкового кодексу України;

— скорочується з двох до одного місяця строк, протягом якого платник податків, що має податковий борг, може самостійно здійснити оцінку майна, яке перебуває в податковій заставі, шляхом укладення договору з оцінювачем;

— передбачається щоденне (замість щомісячного) оприлюднення інформації щодо суб’єктів господарювання, що мають податковий борг.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області