Суборенда і право перебування в другій групі платників єдиного податку

Згідно з підпунктом 291.5.3 пункту 291.5 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи-підприємці, які надають в оренду, зокрема, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів, не можуть бути платниками єдиного податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 2 пункту 291.4 цієї статті визначено, що до другої групи платників єдиного податку належать фізичні особи-підприємці, які здійснюють господарську діяльність із надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:

— не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають із ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує десять осіб;

— обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

Дія згаданого підпункту 2 пункту 291.4 не поширюється на фізичних осіб-підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна (група 70.31 КВЕД ДК 009:2005), а також здійснюють діяльність із виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи-підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для неї.

Відповідно до КВЕД ДК 009:2005, затвердженого наказом Держспоживстандарту України від 26 грудня 2005 року за номером 375, діяльність, пов’язана із здаванням в оренду власного нерухомого майна відноситься до групи 70.20 КВЕД ДК 009:2005, яка включає здавання в суборенду житлової та нежитлової нерухомості.

При цьому з 31 грудня 2012 року КВЕД ДК 009:2005 скасовано згідно з наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року за номером 457 «Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010».

Відповідно до КВЕД ДК 009:2010 діяльність, пов’язана із наданням в оренду власного чи орендованого нерухомого майна відноситься до групи 68.20.

Тобто фізична особа-підприємець, яка здає в суборенду нежитлове приміщення до 300 квадратних метрів, має право перебувати в другій групі платників єдиного податку за умови здавання такого приміщення в суборенду платникам єдиного податку та/або населенню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області