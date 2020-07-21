Виходять із карантину, все ще дотримуючись обмежень

Минулих вихідних на оновленому стадіоні Національного технічного університету нафти і газу та спортивній арені місцевої ОДЮСШ «Юність» відбулися відкриті чемпіонати Івано-Франківської області з легкої атлетики серед дорослих та юнаків і дівчат віком до сімнадцяти років. Із дотриманням, звісно, встановлених карантинних обмежень — перед входом на арени учасникам вимірювали температуру, проводили дезінфекцію рук.

Поряд із місцевими прихильниками «королеви спорту» свою майстерність продемонстрували і їхні друзі-суперники із Закарпатської, Львівської, Тернопільської і Чернівецької областей — усього 174 атлети.

Честь нашого краю захищали вихованці Тернопільської ОДЮСШ і троє талановитих атлетів з обласних центру «Інваспорт» й ОДЮСШ «Інваспорт», які не побоялися кинути виклик здоровим спортсменам. Вийшло це в них доволі вдало. Майстер спорту міжнародного класу Ольга Зазуляк, якою опікується заслужений тренер України Іван Салук, двічі піднялася на верхню сходинку п’єдесталу пошани — після завершення змагань у стрибках у довжину і потрійним. А підопічні Віктора Ворка Микола Хрупалик та Єлизавета Ільєнко відзначилися в секторі для стрибків у висоту. Обоє стали срібними призерами.

Порадували своїх наставників Галину Шмуляєву і Леоніда Дахновського й учні Тернопільської ОДЮСШ, які займаються метальними дисциплінами. У секторі для метання диска серед ровесників не було рівних Андрієві Жуку, для метання списа — Степанові Петришину. Перший також удостоївся відзнак за друге місце в штовханні ядра. Як і Дарина Мостова, яка аналогічним досягненням порадувала ще й у метанні списа. Дві нагороди і в Олексія Навроцького: другий у метанні списа, третій — у штовханні ядра. Варто відзначити і ще двох підопічних наставницького дуету. В останній із дисциплін четвертим фінішував Максим Васильків, п’ятим — Володимир Гінзула.

Нарешті, в суперечці дорослих, окрім Ольги Зазуляк і Миколи Хрупалика, відзначився й ветеран тернопільської легкої атлетики, майстер спорту Іван Стребков, який перед змаганнями проводив тренувальні збори на високогір’ї Карпат. У забігу на 1500 метрів виборов друге місце.

Цього тижня, до речі, наші земляки теж збираються в гості до сусідів. У четвер, 23 липня, посперечаються за нагороди відкритого чемпіонату Хмельницької області. На першу ж декаду наступного місяця заплановані перші в цьому році літні чемпіонати України з легкої атлетики. Спочатку, 5—6 серпня, за нагороди в Луцьку змагатимуться юніори. А двома днями пізніше дорослі і молоді атлети віком до 23-х років визначать лауреатів командного чемпіонату України.

На фото: вихованці Тернопільської ОДЮСШ разом зі своїми наставниками Леонідом ДАХНОВСЬКИМ і Галиною ШМУЛЯЄВОЮ (другий і четверта у верхньому ряду); майстер спорту міжнародного класу Ольга ЗАЗУЛЯК та заслужений тренер України Іван САЛУК.

Фото В. ДУТЧАКА