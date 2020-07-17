Збільшення фінансового результату на суму штрафів

Із 23 травня 2020 року Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни до підпункту 140.5.11 пункту 140.5 статті 140 Податкового кодексу України (ПКУ), який визначає податкову різницю на суму штрафів, що накладаються на платника податку на прибуток підприємств контрольними органами. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, відшкодування збитків, компенсації неодержаного доходу (упущеної вигоди), нарахованих відповідно до цивільного законодавства та цивільно-правових договорів, у тому числі у сфері зовнішньоекономічної діяльності, на користь осіб, які не є платниками податку (крім фізичних осіб, які є платниками податку на доходи фізичних осіб), та на користь платників податку, які оподатковуються за ставкою нуль відсотків відповідно до пункту 44 підрозділу 4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, а також на суму штрафів, пені, нарахованих контрольними органами та іншими органами державної влади за порушення вимог законодавства.

Тобто фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму штрафів, пені, нарахованих контрольними органами та іншими органами державної влади за порушення платником вимог законодавства.

Таке збільшення фінансового результату до оподаткування платники податку відображають у рядку 3.1.11 додатка РІ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області