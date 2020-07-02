Зранку в парку побачив…

Сьогодні, 2 липня, вранці я йшов зустрічати схід сонця в парк Національного відродження і був дуже здивований, коли побачив два великих багаття.

Одразу ж зателефонував на 101, у Службу порятунку, і повідомив про вогнища.

Дякую команді — диспетчеру і пожежникам під керівництвом Михайла Кілика, командира відділення, ЧСПТ м. Тернопіль — за те, що оперативно відреагували і сумлінно виконали свій обов’язок — погасили вогнища.

Я написав цю інформацію і виставив фотографії, щоб люди знали, що діється в парку до сходу сонця, поки більшість людей ще спить.

На спортивному майданчику за Співочим полем я зустрів свою одногрупницю, яка мені повідомила, що вчора зранку не могла тренуватися на тренажерному майданчику через сильний дим. Тож виходить, що ці правопорушення неодноразові.

У чиїй компетенції розслідувати, хто займається розкладанням багать у парку?

Роман ВІТРАК.

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