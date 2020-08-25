Безліч переваг для платників податків

Податковим кодексом України передбачено подання звітності в електронному вигляді. Воно є можливим за умови отримання електронного цифрового підпису в акредитованих центрах сертифікації ключів та укладення договору з органом державної податкової служби за місцем реєстрації договору про визнання електронних документів.

Перевагами подання платниками податків звітності в електронному вигляді є економія часу на її подання, постійна актуалізація (оновлення) програмного забезпечення відповідно до останніх змін у податковому законодавстві, захищення від несанкціонованих переглядів та втручань, арифметичний контроль за показниками поданої звітності, автоматичне створення архіву електронних копій звітів, квитанцій та інших документів.

До початку реєстрації та отримання електронних довірчих послуг платнику необхідно ознайомитися з Регламентом Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС та умовами Договору про надання електронних довірчих послуг (https://acskidd.gov.ua/etrusted-services).

Якщо ви заповнили реєстраційні заяви, зібрали необхідні документи для реєстрації та отримання електронних довірчих послуг, зверніться до будь-якого представництва Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС за вказаною на офіційному інформаційному ресурсі адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька, 1, кабінет 122, телефон (0352)23-53-61.

Отримати послуги кваліфікованого електронного підпису можна, до речі, не лише у КН ЕДП ІДД ДПС, а також звернувшись до інших кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, перелік яких розміщено на сайті центрального засвідчувального органу Міністерства цифрової трансформації України (czo.gov.ua) у розділі «Довірчі послуги».

Для зручності платників на офіційному вебпорталі ДПС України функціонує безкоштовний електронний сервіс «Електронний кабінет платника» (cabinet.tax.gov.ua), використовувати який можна цілодобово. Зазначений сервіс надає змогу створити та надіслати до ДПС електронні документи: податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків, тощо. Крім того, платникам надано можливість отримати доступ до приватної частини електронного кабінету, де в режимі реального часу можна сформувати та надіслати до органів ДПС електронні документи, в тому числі податкову звітність, запити на отримання інформації, заяви для реєстрації платниками окремих податків. Також можна отримати доступ до особистої інформації, тобто, отримати відомості про суми отриманих доходів і утриманих податків, стан поданої звітності, стан розрахунків із бюджетом. Фізичні особи за допомогою сервісу «Стан розрахунків з бюджетом» в електронному кабінеті можуть сплатити податки, збори, платежі та перевірити розрахунки сум податкових зобов’язань із податків.

Використовуйте можливість подання податкової звітності в електронному вигляді і ви переконаєтеся в безлічі переваг, а повну інформацію щодо порядку подання звітності в електронному вигляді можна отримати на офіційному вебпорталі ДПС України.

Скористайтеся сервісом повторного формування сертифікатів. ГУ ДПС у Тернопільській області нагадує, що ДПС України запроваджено сервіс повторного (дистанційного) формування сертифікатів за електронним запитом, який значно спростив процедуру отримання електронних довірчих послуг.

Сервіс дозволяє отримувати електронні довірчі послуги онлайн, тобто без відвідування відокремлених пунктів реєстрації користувачів, заповнення реєстраційних карток, підготовки інших паперових документів, що дозволяє зекономити власний час та кошти. Дистанційно сформувати нові сертифікати зможуть користувачі, які мають:

— чинні сертифікати (наприклад до закінчення строку чинності сертифікатів залишилося декілька днів);

— незмінні реєстраційні дані (ПІБ, адреса реєстрації місця проживання, код ЄДРПОУ організації тощо);

— особистий ключ, доступний лише користувачу та не є скомпрометованим.

Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить не більше двох років із моменту їх формування. Детальна інформація за посиланням https://acskidd.gov.ua/manage-certificates.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області