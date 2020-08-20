Більше від очікуваного

Упродовж січня-липня 2020 року підприємства Тернопільської області сумлінно поставилися до сплати податкових платежів та у більш ніж у повному обсязі сплатили майнових податків та рентної плати. Про це повідомили в секторі адміністрування екологічного податку, місцевих та рентних платежів управління податків і зборів з юридичних осіб головного управління ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, надходження земельної плати та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, перевищили очікування на 11,9 та 34,7 відсотка. Відтак місцеві бюджети додатково отримали 16,4 мільйона гривень першого та 12,4 мільйона другого платежів. Суб’єкти господарювання перерахували на 56,9 відсотка більше рентної плати за використання лісових ресурсів (плюс 1,7 млн грн), а за надра — 6,2 відсотка (плюс 1,3 млн грн). До державного бюджету більш ніж удвічі від очікуваних показників сплатили екологічного податку — 109,7 відсотка або плюс 3,2 мільйона гривень. Місцеві скарбниці отримали додатково 1,3 мільйона гривень цього платежу, оскільки сплата зросла на 69,8 відсотка. Юридичні особи також перерахували на 69,9 відсотка більше транспортного податку, а це — 500 тисяч гривень додатково.

Порівняно з торішніми січнем-липнем приріст надходжень склав: рентної плати за надра — 5,9 мільйона гривень, екологічного податку — 2,9 мільйона гривень, податку на нерухоме майно — 600 тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області