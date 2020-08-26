Борги з єдиного внеску: останній день подання заяви — 31 серпня

Фізичним особам-підприємцям (ФОП), які не здійснюють підприємницьку діяльність (окрім фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особам, які провадять незалежну професійну діяльність і не отримували дохід від цієї діяльності в період із першого січня 2017 року до 3 червня 2020 року, надана можливість списання несплаченої станом на 3 червня 2020 року суми недоїмки, штрафів та пені, нарахованої на ці суми недоїмки. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зробити це можна, шляхом подання заяви в довільній формі.

Для цього необхідно виконати такі умови:

— державному реєстратору за місцем знаходження реєстраційної справи ФОПподати заявупро державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до податкового органу — звітність відповідно до вимог частини 2 статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» за період із першого січня 2017 року до 3 червня 2020 року. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше;

— особам, які провадять незалежну професійну діяльність, подати до податкового органу за основним місцем обліку заявупро зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітність відповідно до вимог частини 2 статті 6 згаданого Закону за період із першого січня 2017 року до 3 червня 2020 року. Зазначена звітність подається платником виключно у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Після отримання у встановленому законом порядку відповідних відомостей від державного реєстратора або заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та за умови подання платником єдиного внеску зазначеної звітності (якщо відповідна звітність не була подана раніше) податковий орган протягом п’ятнадцяти робочих днів проводить камеральну перевірку, за результатами якої приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені або вмотивоване рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Податковим органом може бути прийнято рішення про відмову списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені, за умови, якщо за результатами перевірки буде встановлено, що:

1) платник податків отримав дохід (прибуток) протягом періоду з першого січня 2017 року до дня набрання чинності Закону України від 13 травня 2020 року за номером 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників»;

2) суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були в повному обсязі самостійно сплачені платником або стягнуті в порядку, передбаченому цим Законом.

Якщо суми недоїмки, а також штрафи та пеня, нараховані на суми недоїмки, були частково самостійно сплачені платником та/або стягнуті у порядку, передбаченому Законом за номером 592, податковий орган приймає рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені в частині, що залишилася несплаченою.

Штрафні санкції до платника єдиного внеску, передбачені пунктом 7 частини 11 статті 25 Закону за номером 2464, за наведених умов не застосовуються.

Вимога про сплату суми недоїмки, штрафних санкцій і пені вважається відкликаною у день прийняття податковим органом рішення про списання суми недоїмки, штрафних санкцій і пені.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону за номером 2464 не підлягають поверненню.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області