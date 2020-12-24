Коли заяву на списання боргу подали із запізненням

Законом України від 4 грудня 2020 року за номером 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» врегульовано списання недоїмки з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування тих платників, які звернулися із заявами про списання на підставі Законів України від 13 травня 2020 року за номером 592-IX «Про внесення змін до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо усунення дискримінації за колом платників» та від 14 липня 2020 року за номером 786-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб — підприємців», у строк до 31 серпня 2020 року, але їх діяльність як суб’єктів підприємницької діяльності на момент звернення вже була припинена в періоді з 1 січня 2017 року до 3 червня 2020 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Отже, законодавець продовжив процедуру списання сум недоїмки з єдиного внеску, а також штрафу і пені. Податківці нагадали, що коло суб’єктів господарювання, які мають право на списання, не змінюється: це фізичні особи-підприємці (крім підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та особи, які провадили незалежну професійну діяльність. Установлено новий період, протягом якого такі платники можуть звернутися за списанням — до 1 березня 2021 року. А тим платникам, які подали скоріше заяви та проґавили термін, не потрібно звертатися із заявою повторно. Контрольні органи проведуть списання на підставі документів, які були подані раніше, у відповідності до Законів за номерами592 та 786.

Стосовно платників податків, які не скористалися такою можливість раніше, то вони можуть зробити це тепер, подавши такі документи:

— заяву про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності, яка подається державному реєстратору за місцем знаходження підприємця, якщо така заява не подавалася раніше;

— заяву про списання заборгованості;

— звітність з єдиного внеску за період з 1 січня 2017 року до 1 грудня 2020 року, які подаються до податкового органу за основним місцем обліку, звичайно, за умови, що така звітність не подавалася раніше.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області