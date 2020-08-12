Додаткові надходження до скарбниць територіальних громад

Упродовж січня-липня цього року платники сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини майже 73,9 мільйона гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Завдяки тому, що очікувані надходження перевищені на 26,5 відсотка, територіальні громади додатково отримали 15,5 мільйона гривень.

Порівняно ж із торішніми січнем-липнем приріст платежу склав 6,7 мільйона гривень.

Трохи більше 65 відсотків податку на нерухоме майно сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 48,3 мільйона гривень. Їхня сплата перевищила надходження аналогічного торішнього періоду на 1,8 мільйона, а очікування — на 12,4 мільйона.

Власники нерухомості — фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 25,6 мільйона гривень податку. Це на 13,5 відсотка більше, ніж прогнозувалося. Відтак громади додатково отримали три мільйони. Порівняно з січнем-липнем 2019 року надходження податку на нерухоме майно зросли на 4,9 мільйона гривень або на 23,7 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області