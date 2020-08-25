Мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області. Про встановлення мораторію на проведення документальних та фактичних перевірок. Мораторій установлено на період з 18 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19), крім:

— документальних позапланових перевірок, що проводяться на звернення платника податків;

— документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктами 78.1.7 та 78.1.8 пункту 78.1 статті 78 ПКУ;

— фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства в частині:

— обліку, ліцензування, виробництва, зберігання, транспортування та обігу пального, спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

— цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

— обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-лічильниками;

— здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 ПКУ.

Документальні та фактичні перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на період по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19). Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контрольним органом.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області