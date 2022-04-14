Перевірки у період дії воєнного стану

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Згідно з підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) податкові перевірки не розпочинаються, а розпочаті перевірки зупиняються, крім:

камеральних перевірок декларацій або уточнюючих розрахунків (у разі їх подання), до яких подано заяву про повернення суми бюджетного відшкодування, показники яких сформовані на підставі податкових накладних та/або розрахунків коригування, складених та зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або митних декларацій, за виключенням товарів (продукції), визначених підпунктами 215.3.1, 215.3.2, та 215.3.2 прим.1 та 215.3.3 прим.1 пункту 215.3 статті 215 ПКУ.

Така камеральна перевірка податкової декларації або уточнюючого розрахунку може бути проведена протягом 90 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше, — за днем їх фактичного подання;

камеральних перевірок податкових декларацій платників єдиного податку четвертої групи;

фактичних перевірок.

При виявленні порушень законодавства за результатами проведення перевірок, передбачених підпунктом 69.2 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, до платників податків застосовується відповідальність згідно із ПКУ, законами, контроль за якими покладено на контрольні органи, а вимоги законодавства щодо мораторію (зупинення) застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) на період дії воєнного стану та/або на період дії карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України з метою запобігання поширенню на території України коронавірусної хвороби (COVID-19) у такому випадку не застосовуються, у тому числі і положення підпункту 112.8.9 пункту 112.8. статті 112 ПКУ.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області