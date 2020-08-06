Оновлені правила надання податкових консультацій

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», внесено зміни до Податкового кодексу України в частині вдосконалення порядку надання податковими органами індивідуальних податкових консультацій (ІПК). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема:

— визначено, що електронний кабінет надає можливість платнику податків подавати звернення на отримання ІПК в електронній формі (зміни набрали чинності з першого липня 2020 року);

— надано право податковим органам надавати індивідуальні податкові консультації в електронній формі.

— збільшено з 10 до 15 кількість календарних днів терміну, на який може бути продовжено строк розгляду звернення на отримання ІПК. Тобто загальний строк (з урахуванням продовження) надання ІПК, передбачений Кодексом, складає не більше 40 днів.

Запити на ІПК та ІПК в електронній формі повинні бути підписані з дотриманням вимог Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги».

Норми щодо звільнення від відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків, який діяв відповідно до наданої ІПК, а також узагальнюючої податкової консультації (пункт 53.1 статті 53 Кодексу) діють до 31 грудня 2020 року. А з першого січня 2021 року вони, відповідно до згаданого Закону переносяться до пункту 112.8 статті 112 Кодексу і продовжать діяти.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області