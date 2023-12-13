Заповнення реквізитів при формуванні запиту для отримання індивідуальної податкової консультації в електронному кабінеті

Згідно з пунктом 42 прим.1.2 статті 42 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контрольні органи, в тому числі, шляхом подання звернення на отримання індивідуальної податкової консультації в електронній формі. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID).

Меню «Листування з ДПС» приватної частини електронного кабінету дозволяє надіслати звернення на отримання індивідуальної податкової консультації до відповідного органу ДПС. При формуванні звернення в меню «Листування з ДПС» електронного кабінету здійснюється вибір та заповнення таких реквізитів:

1) код ДПІ — із списку обирається орган ДПС (область та ГУ ДПС області), до якого надсилається звернення.

Приклади:

«18 ТЕРНОПІЛЬСЬКА» та «19 ГУ ДПС У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ» при надсиланні звернення головному управлінню ДПС у Тернопільській області;

«99 УКРАЇНА» та «0 ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ» при надсиланні звернення до центрального органу ДПС;

2) тип — із списку обирається значення «консультація»;

3) тематика — зазначається тематика звернення платника;

4) короткий зміст — зазначається «Про надання індивідуальної податкової консультації»;

5) файл — завантажується скановане звернення у форматі pdf із обмеженням розміру не більше 5 МБ.

Зберегти проєкт звернення можна, натиснувши кнопку «Зберегти».

У вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи» платник має можливість підписати та направити звернення, використовуючи відповідні кнопки «Підписати» та «Відправити».

Протягом одного робочого дня після надсилання електронного звернення до органу ДПС його автора буде повідомлено про вхідний реєстраційний номер та дату реєстрації звернення в органі ДПС, до якого дане звернення направлено. Інформацію щодо отримання та реєстрації звернення в органі ДПС користувач може переглянути у вкладці «Вхідні» меню «Вхідні/вихідні документи» приватної частини Електронного кабінету, відправлений лист (звернення) – у вкладці «Вихідні документи» меню «Вхідні/вихідні документи».

Додатково податківці повідомили, що для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом, відкрита та приватна частини електронного кабінету містять режим «Допомога», в якому розміщено інструкцію користувача по кожному режиму електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області