Повертаючись до звичного ритму

Після п’ятимісячної перерви, пов’язаної з коронавірусним карантином, нарешті відновилися національні легкоатлетичні змагання. Першими в бій вступили юніори, які посеред минулого тижня в Луцьку на стадіоні «Авангард» розіграли нагороди чемпіонату України в своїй віковій групі.

— Усі очікували, що рівень результатів буде не дуже високим, оскільки через відомі обмеження підготовка спортсменів була досить зібганою, — поділився враженнями старший тренер збірної України з резерву Андрій Каратєєв. — Тому і вельми приємно констатувати, що ці очікування не справдилися. В низці видів були показані досить високі результати.

Не підвели і легкоатлети Тернопільської області. В бігу на 3000 метрів із перешкодами переміг вихованець обласних ДЮСШ та ШВСМ, студент Тернопільського національного економічного університету Віктор Гнатів. Підопічний Богдана та Оксани Дудів першим дістався фінішу, зупинивши хронометр на позначці 9 хвилин 35,6 секунди.

У секторі ж для штовхання ядра відзначився ще один атлет, який нині вдосконалює майстерність в обласній ШВСМ. Вихованець Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Ігор Висоцький у найкращій спробі послав снаряд на 14 метрів 89 сантиметрів, порадувавши своїх наставників Івана Панасюка і Миколу Головацького «бронзою» за третє місце. Також він може занести собі до активу і шосту позицію в метанні диска.

Ще троє шостих місць вибороли легкоатлети Тернопільської ОДЮСШ. У стрибках у висоту відзначився Денис Загалюк, у спринті — Данило Буженін, у штовханні ядра — Андрій Жук. Не можна не відзначити і трьох наймолодших наших земляків, які не спасували перед старшими, посівши в підсумкових протоколах високі позиції. В потрійному стрибку, скажімо, вихованець ОДЮСШ із літніх видів спорту Максим Пупко, яким опікуються Михайло Васірук і Наталя Гавронська, фінішував четвертим.

А сьомі місця посіли: в бігу на 1500 метрів — підопічна Володимира Дуди Тетяна Когут, у штовханні ядра — Дарина Мостова з групи метальників Галини Шмуляєвої і Леоніда Дахновського.

На фото: чемпіон України серед юніорів у бігу на 3000 метрів із перешкодами Віктор ГНАТІВ зі своїм тренером Богданом ДУДОЮ.

Фото із соціальних мереж