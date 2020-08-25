Скористалися правом на податкову знижку

Із початку цього року 3588 мешканців Тернопільської області подали до податкових органів декларації про майновий стан, аби скористатися своїм правом на податкову знижку. Вони задекларували 58,2 мільйона гривень витрат.

Більшість наших краян (3019 осіб або 84 відсотки) подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 503 декларанти. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 28 мешканців області. Пожертвування та понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей дали право на податкову знижку відповідно десятьом та дев’ятьом декларантам. Ще 12 осіб задекларували витрати, оскільки мали видатки на будівництво (придбання) доступного житла. Переобладнання транспортних засобів сприяло податковій знижці семи декларантів.

Після перерахунків жителям Тернопільщини нарахували до повернення 11 мільйонів гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 78 відсотків визначеної до відшкодування суми (8,6 мільйона гривень) декларантам уже повернули.

Цьогорічна деклараційна кампанія завершилася першого липня. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію до кінця року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області