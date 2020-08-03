Ступаючи на журналістський шлях…

Зовнішнє незалежне оцінювання позаду, однак абітурієнтам ще не час розслаблятися. Адже попереду — вибір закладу вищої освіти, подання документів і хвилююче очікування «вироку» — зарахування на омріяну спеціальність. Зупинимося на етапі вибору… У номері «ВЖ плюс» за 24 липня у матеріалі «Збіг, випадковість чи призначення?» прочитала: «Тоді я поняття не мала, хто такий журналіст (…) Я була в рожевих окулярах, хотіла бути телеведучою новин і щодня красиво одягатися і фарбуватися. Гадала, що в професії журналіста немає нічого складного (…) Але згодом зрозуміла, що все набагато складніше». Авторка тексту — другокурсниця спеціальності «Журналістика» Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка Софія Ковалко. Дівчина розповідає, як розпочинала свій шлях у журналістику, і як змінилося її уявлення про цю професію згодом.

Аби цьогорічні вступники знали, до чого бути готовими, і зняти з них так звані рожеві окуляри, ми вирішили розповісти, який же він — шлях у професію журналіста.

У Тернополі здобути цей фах можна у вже згаданому національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка. Кафедра журналістики діє тут із 2004 року, тож за багаторічний досвід виробили свій підхід до підготовки працівників медіасфери. Очолює кафедру докторка філологічних наук, професорка Наталія Миколаївна Поплавська. Вона наголошує, що основне завдання в освітній програмі «Журналістика» команда їхньої кафедри вбачає в підготовці універсального фахівця, який може якісно виконувати свої професійні завдання на різноформатних медійних платформах.

— Сьогодні журналіст має бути готовим до різних викликів, — підкреслює Наталія Миколаївна. — Тому наша програма орієнтована на підготовку працівників, котрі знайдуть себе в будь-якій гілці медійної галузі. Освітня програма сприяє самореалізації студентів у професії, в подальшій освіті й самоосвіті, їхній конкурентоспроможності на ринку праці. Саме тому навчальний процес на спеціальності формується з урахуванням думки студентів різних курсів та роботодавців. Для прикладу, у розробці освітньої програми для бакалаврів беруть активну участь студентка другого курсу Христина Вояк та магістрантка першого року навчання Юлія Нагорна.

Що ж передбачає освітня програма на кафедрі журналістики ТНПУ та які етапи сходження до журналістської професії? Гарантом освітньої програми «Журналістика» для бакалаврів є кандидатка наук із соціальних комунікацій, доцентка Оксана Василівна Кушнір. Тож саме вона розповіла нам, як проходить кожен рік навчання в університеті.

Перший курс — перші кроки

Перший рік навчання — це своєрідне знайомство з освітнім закладом, навчальним процесом, обраною професією. І це стосується не тільки навчання на кафедрі журналістики, а й навчання у закладах вищої освіти загалом.

— Перший рік навчання –— це введення у професію, її осмислення, — розповідає Оксана Кушнір. — Із другого семестру студенти розпочинають процес пізнання канонів журналістського фаху, зокрема докладно вивчають професійні стандарти новинної журналістики і репортерської діяльності. Однак це не означає, що навчання на першому курсі винятково теоретичне. Адже свої знання студенти реалізовують практично — на лабораторних заняттях із журналістської майстерності, які проводять журналісти-практики. Окрім того, ми співпрацюємо з регіональними та всеукраїнськими медіа, організовуємо регулярні зустрічі із провідними журналістами і проводимо практичні заняття на базі пресцентрів та редакцій тернопільських ЗМІ. Вже після першого року навчання студенти проходять тритижневу навчальну практику з газетної спеціалізації у друкованих ЗМІ районного та обласного рівнів.

Загалом за весь період навчання бакалаври проходять навчальну та виробничу практики в чотири етапи (у 2, 4, 6 і 8 семестрах відповідно) у друкованих та онлайн-виданнях, на телеканалах і радіостанціях, у пресцентрах державних адміністрацій та громадських організацій.

А далі — ще цікавіше

Якщо перший рік навчання ґрунтується на ознайомленні із базовими основами журналістики і творенні новинних текстів, то вже наступного року студенти вчаться бути лідерами думок.

— Журналістський фах розкриває таємницю створення якісної аналітичної інформації, що супроводжується фото-, відеоілюстрацією, вчить критично оцінювати матеріали класичних та новітніх аналітичних жанрів, використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем і способів їх розв’язання, відокремлювати факти від суджень, розпізнавати фейки. Останнє — особливо актуальне. Адже в нинішньому потоці інформації журналістові надзвичайно важливо вміти вирізняти правдиву інформацію і послуговуватися достовірними її джерелами. Студенти також удосконалюють свою майстерність із фотожурналістики, використовуючи сучасні технічні засоби та спеціалізоване програмне забезпечення, яке надає кафедра журналістики, — розповідає Оксана Василівна.

Завкафедри Наталія Поплавська додає, що вже після другого року навчання студенти отримують базові знання із журналістської діяльності. Тому багато вихованців кафедри вже на третьому курсі влаштовуються на роботу за спеціальністю. До слова, саме студенти й випускники кафедри журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка найактивніше творять тернопільський інформаційний простір.

Третій курс — різноплановий

Знаєте, що таке фейлетон, памфлет, нарис? А студенти третього курсу журналістики знають. Більше того, активно вчаться творити тексти таких жанрів, розвивають і відточують своє художньо-публіцистичне мислення.

Та не публіцистикою й текстами єдиними. Так, у рамках дисципліни «Журналістський фах» студенти значну увагу фокусують на інтернет-журналістиці, особливостях функціонування нових засобів масової інформації. Адже саме онлайн-медіа перебувають сьогодні на піку популярності.

— Окремо наші студенти вивчають платформу видавничої діяльності та основні моделі газетно-журнального виробництва, — зауважує Оксана Кушнір. — Вчаться створювати власні видання, розробляти їхню концепцію, дизайн, самостійно верстають їх на сучасних програмах. Насправді, ми бачимо, наскільки цікаві нашим студентам саме такі практичні заняття. Саме тут вони проявляють свої творчість, креатив, ініціативність.

Час обирати свій напрямок

Перші три роки навчання майбутні журналісти вивчають усі точки дотику медіасфери, вчаться бути універсальними журналістами. Та, зазвичай, уже до четвертого курсу студенти визначаються, в якій гілці журналістики бажають працювати. Тому мають можливість самостійно обирати дисципліну спеціалізації для поглибленого вивчення: преса, інтернет, телебачення. Окрім того, четвертокурсники обирають спецкурси і спецсемінари, які хочуть слухати.

— На четвертий рік навчання студенти детальніше вивчають радіо- й тележурналістику, хоч створювати відеосюжети вчаться з першого курсу. Адже саме журналісти надають інформаційний супровід усім подіям, що відбуваються в університеті. Ми активно залучаємо їх до різноманітних заходів. У цьому є багато переваг. По-перше, це гарна практика, по-друге, активне студентське життя їм забезпечене. Студентам-журналістам ніколи нудьгувати, — розповідає завідувачка кафедри Наталія Поплавська.

Останній крок для того, щоб отримати диплом журналіста — це захист бакалаврських робіт і портфоліо. Останнє передбачає представлення творчого медійного доробку студента за роки навчання.

— Після отримання диплома бакалавра наші випускники можуть продовжувати освіту за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю «Журналістика», за міждисциплінарними програмами, близькими до журналістики, за програмами підвищення кваліфікації та академічної мобільності, на основі двосторонніх договорів між ТНПУ і закладами вищої освіти України, а також вищими навчальними закладами-партнерами зарубіжних країн, — підкреслює Наталія Миколаївна.

Не мають права відставати…

Звісно, нічого не буде можливим без викладачів, які змушені встигати за усіма новинками і змінами, що з’являються в галузі журналістики. Бо це сфера надзвичайно динамічна, тому й журналістська освіта перебуває у постійній динаміці.

— Наші викладачі впроваджують проблемні, інтерактивні та мультимедійні лекції, семінарські, практичні, лабораторні, тренінгові заняття, майстер-класи, онлайн- та офлайн-вебінари, — зауважує Наталія Поплавська. Усі ми працюємо для наших студентів, стараємося відповідати практичним запитам медіаіндустрії, новітнім теоретико-методичним тенденціям. Для цього беремо участь у різних тренінгах, майстер-класах, семінарах, міжнародних ґрантових програмах.

На заняттях викладачі використовують сучасне комп’ютерне обладнання, інформаційні системи та програмне забезпечення для підготовки текстових і мультимедійних продуктів, професійну техніку (фотоапарати, відеокамери, диктофони). Усе це функціонує на базі медіастудії, навчально-виробничої телестудії та кросмедійної редакції.

…Тож, як бачимо, підготовка журналіста — це злагоджена робота студентів, викладачів, а також місцевих засобів масової інформації. І тільки маючи велике бажання створити гідне медійне середовище свого краю й України, можна досягти результатів. Тож успіхів тим, хто лиш вирішив стати на журналістський шлях.

Зоряна МУРАШКА.

На фото: зосереджені другокурсники на парах; знайомство студентів першого курсу із викладачами кафедри журналістики.