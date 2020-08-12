Відповідальність за фіскальні чеки без обов’язкових реквізитів

Документ не є розрахунковим за відсутності в ньому хоча б одного з обов’язкових реквізитів, а також недотримання сфери його призначення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за порушення вимог Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» за рішенням відповідних контрольних органів застосовуються фінансові санкції. У разі встановлення в ході перевірки факту, зокрема невидачі (в паперовому вигляді та/або електронній формі) відповідного розрахункового документа, що підтверджує виконання розрахункової операції, або проведення її без використання розрахункової книжки на окремому господарському об’єкті такого суб’єкта господарювання:

— вчинене вперше — 10 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг);

— за кожне наступне вчинене порушення — 50 відсотків вартості проданих із порушеннями, встановленими цим пунктом, товарів (робіт, послуг).

Також за порушення вимог Закону посадові особи та працівники торгівлі, громадського харчування та сфери послуг, притягуються контрольними органами до адміністративної відповідальності.

Відповідно до статті 155 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення до осіб, які здійснюють розрахункові операції з порушенням встановленого законом порядку проведення розрахунків, застосовується штраф у розмірі від двох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та на посадових осіб — від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на осіб, які здійснюють розрахункові операції, від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області