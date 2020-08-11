Єдиний податок для територіальних громад

Одним із податкових платежів, який у повному обсязі надходить до місцевих скарбниць, є єдиний податок. Тож його територіальні громади можуть використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Упродовж січня-липня 2020 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів 382 мільйони 472,9 тисячі гривень єдиного податку. Сплата перевищила очікувані надходження на 17,6 мільйона або на 4,8 відсотка. Приріст же платежу до аналогічного торішнього періоду склав 33 мільйони 213,4 тисячі гривень чи 9,5 відсотка.

Понад 68 відсотків сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж семи місяців цього року вони перерахували місцевим бюджетам краю 260 мільйонів 82,4 тисячі гривень єдиного податку, що на 29 мільйонів 623,4 тисячі більше, ніж торік, та на чотири мільйони 632,4 тисячі перевищило очікувані надходження. Юридичні особи-спрощенці перерахували 50 мільйонів 313,3 тисячі гривень єдиного податку — на один мільйон 312,3 тисячі більше, ніж торік за аналогічний період до, та на три мільйони 427,6 тисячі більше прогнозованої сплати.

Сільгоспвиробники, які перебувають на четвертій групі спрощеної системи оподаткування, сплатили з початку цього року 72 мільйони 77,1 тисячі гривень єдиного податку, що на два мільйони 277,7 тисячі більше, ніж у січні-липні 2019 року, та на дев’ять мільйонів 495,4 тисячі більше, ніж очікувалося.

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено деякі зміни щодо спрощеної системи оподаткування. Законотворці збільшили час для подання платником єдиного податку третьої групи заяви про зміну ставки єдиного податку з п’яти відсотків на три (за 10 днів до початку календарного кварталу, замість 15 днів). Також обмежено поширення пільги у вигляді земельного податку на платників єдиного податку 1-3 груп при наданні нерухомого майна в оренду. Цим документом встановлено, що анулювання реєстрації платника єдиного податку можливе у разі наявності податкового боргу, який перевищує 1020 гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області