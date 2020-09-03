Із податком на прибуток не підвели

Упродовж січня-серпня 2020 року платники податків Тернопільщини перерахували до Зведеного бюджету України 208,7 мільйона гривень податку на прибуток, що на 13,4 мільйона більше, ніж торік.

До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 185,1 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці отримали 23,6 мільйона гривень податку на прибуток. Сплата перевищила очікувані надходження до держбюджету на 12,4 відсотка, до місцевих — на 41,4 відсотка. Додатково підприємства сплатили відповідно 164,7 тисячі гривень та 16,7 тисячі гривень.

До загального фонду зведеного бюджету в січні-серпні надійшло 3,5 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій, що на 47,7 відсотка більше, ніж очікувалося, або на 1,1 мільйона гривень більше.

У серпні цього року до зведеного бюджету сплачено 40,2 мільйона гривень податку на прибуток, що на три мільйони гривень перевищило надходження аналогічного торішнього періоду. До державної казни надійшло 34,8 мільйона гривень цього платежу. Місцеві скарбниці поповнилися на 5,4 мільйона гривень податку на прибуток, що більш ніж удвічі перевищило очікувані надходження.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області