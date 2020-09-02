Розкрий свої здібності, пізнай самого себе

Під час нещодавнього відкриття в Острові чемпіонату Тернопільської області з лижних перегонів перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко провів для його учасників всеукраїнський освітній проєкт-модуль Національного олімпійського комітету України та Coca-Cola Foundation #OlympicLab «Розвиток/добробут — пізнай себе». Метою акції прихильників сучасного олімпійського руху є пізнання та розуміння самого себе, розкриття своїх здібностей і розвиток.

Активісти громадської організації палко вболівали за юних лижників, які виявили найсильніших у кросі та в гонці переслідування в різних вікових групах. І, звісно, дорослі пильно стежили за тим, аби майбутні олімпійські надії під час стартів дотримувалися карантинних обмежень.

На завершення ж усі разом спочатку виконали Гімн України, а потім вручили нагороди від місцевого осередку НОК України лауреатам обласного чемпіонату.

Фото з архіву організаторів