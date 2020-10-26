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Місцеві вибори 2020

26.10.202026.10.2020Автор Вільне Життя
Місцеві вибори 2020

Результати екзитполів на виборах мера Тернополя:

  • Сергій Надал (чинний мер, “Свобода”) – 72,3%,
  • Іван Сороколіт “(Сила людей”) – 7,23%,
  • Віктор Овчарук (“Євросолідарність”) – 6,73%,
  • Леонід Бицюра (“Батьківщина”) – 4,99%,
  • Віктор Гевко (“Слуга народу”) – 4,49%,
  • Ірина Яремчук (“Галицька партія”) – 2,49%,
  • Володимир Барна “Радикальна партія Олега Ляшка”) – 1,25%,
  • Ігор Сцібайло (“Варта”) – 0,75%,
  • Олександр Станько (“Хвиля”) – 0,5%,
  • Олександр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.

Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде. 

5% прохідний бар’єр до міської ради Тернополя згідно екзітполів:

  • “Свобода” – 43,7%,
  • “Європейська Солідарність” – 22,44%,
  • “Слуга Народу” – 5,73%,
  • “Порядок. Відповідальність. Справедливість” – 5,24%,
  • “Сила Людей” – 5%

Остаточні результати обіцяють не раніше 3 листопада

Екзитполи на виборах мера Києва:

  • Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія “УДАР” – 47,8%,
  • Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
  • Сергій Притула, “Голос” – 8,3%,
  • Ірина Верещук, “Слуга народу” – 8%,
  • Олексій Кучеренко, “Батьківщина” – 6,3%,
  • Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,
  • Ігор Смешко, “Сила і честь” – 3,4%,
  • Олександр Омельченко, “Єдність” – 2,6%,
  • Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” – 2,2%,
  • Микола Томенко, “Рідна країна” – 2,2%,
  • Борислав Береза, “Еко-партія Берези” – 1,1%,
  • Юрій Левченко, “Народовладдя” – 0,9%,
  • Сергій Гусовський, “За майбутнє” – 0,6%,
  • Єгор Фірсов, “Екологічна альтернатива” – 0,5%,
  • Віктор Петрук, “Громадянський рух “Хвиля” – 0,3%,
  • Максим Гольдарб, самовисуванець – 0,3%,
  • Діана Гранцева, самовисуванка – 0,3%,
  • Михайло Поживанов, “Радикальна партія” – 0,3%,
  • Сергій Шахов, “Наш край” – 0,2%,
  • Олена Філонова, “Разом сила” – 0,1%.

Остаточні результати будуть оголошені не раніше 28 жовтня

Явка на виборах склала близько 36%