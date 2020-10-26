Місцеві вибори 2020

Результати екзитполів на виборах мера Тернополя:
- Сергій Надал (чинний мер, “Свобода”) – 72,3%,
- Іван Сороколіт “(Сила людей”) – 7,23%,
- Віктор Овчарук (“Євросолідарність”) – 6,73%,
- Леонід Бицюра (“Батьківщина”) – 4,99%,
- Віктор Гевко (“Слуга народу”) – 4,49%,
- Ірина Яремчук (“Галицька партія”) – 2,49%,
- Володимир Барна “Радикальна партія Олега Ляшка”) – 1,25%,
- Ігор Сцібайло (“Варта”) – 0,75%,
- Олександр Станько (“Хвиля”) – 0,5%,
- Олександр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.
Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде.
5% прохідний бар’єр до міської ради Тернополя згідно екзітполів:
- “Свобода” – 43,7%,
- “Європейська Солідарність” – 22,44%,
- “Слуга Народу” – 5,73%,
- “Порядок. Відповідальність. Справедливість” – 5,24%,
- “Сила Людей” – 5%
Остаточні результати обіцяють не раніше 3 листопада
Екзитполи на виборах мера Києва:
- Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія “УДАР” – 47,8%,
- Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,
- Сергій Притула, “Голос” – 8,3%,
- Ірина Верещук, “Слуга народу” – 8%,
- Олексій Кучеренко, “Батьківщина” – 6,3%,
- Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,
- Ігор Смешко, “Сила і честь” – 3,4%,
- Олександр Омельченко, “Єдність” – 2,6%,
- Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” – 2,2%,
- Микола Томенко, “Рідна країна” – 2,2%,
- Борислав Береза, “Еко-партія Берези” – 1,1%,
- Юрій Левченко, “Народовладдя” – 0,9%,
- Сергій Гусовський, “За майбутнє” – 0,6%,
- Єгор Фірсов, “Екологічна альтернатива” – 0,5%,
- Віктор Петрук, “Громадянський рух “Хвиля” – 0,3%,
- Максим Гольдарб, самовисуванець – 0,3%,
- Діана Гранцева, самовисуванка – 0,3%,
- Михайло Поживанов, “Радикальна партія” – 0,3%,
- Сергій Шахов, “Наш край” – 0,2%,
- Олена Філонова, “Разом сила” – 0,1%.
Остаточні результати будуть оголошені не раніше 28 жовтня
Явка на виборах склала близько 36%