Місцеві вибори 2020

Результати екзитполів на виборах мера Тернополя:

Сергій Надал (чинний мер, “Свобода”) – 72,3%,

Іван Сороколіт “(Сила людей”) – 7,23%,

Віктор Овчарук (“Євросолідарність”) – 6,73%,

Леонід Бицюра (“Батьківщина”) – 4,99%,

Віктор Гевко (“Слуга народу”) – 4,49%,

Ірина Яремчук (“Галицька партія”) – 2,49%,

Володимир Барна “Радикальна партія Олега Ляшка”) – 1,25%,

Ігор Сцібайло (“Варта”) – 0,75%,

Олександр Станько (“Хвиля”) – 0,5%,

Олександр Кравчук (ОПЗЖ) – 0,25%.

Оскільки Надал перемагає з великим відривом та набирає понад 50% голосів, ймовірно, що другого туру мерських виборів не буде.

5% прохідний бар’єр до міської ради Тернополя згідно екзітполів:

“Свобода” – 43,7%,

“Європейська Солідарність” – 22,44%,

“Слуга Народу” – 5,73%,

“Порядок. Відповідальність. Справедливість” – 5,24%,

“Сила Людей” – 5%

Остаточні результати обіцяють не раніше 3 листопада

Екзитполи на виборах мера Києва:

Віталій Кличко, чинний мер Києва, партія “УДАР” – 47,8%,

Олександр Попов, ОПЗЖ – 8,6%,

Сергій Притула, “Голос” – 8,3%,

Ірина Верещук, “Слуга народу” – 8%,

Олексій Кучеренко, “Батьківщина” – 6,3%,

Андрій Пальчевський, самовисуванець – 4,5%,

Ігор Смешко, “Сила і честь” – 3,4%,

Олександр Омельченко, “Єдність” – 2,6%,

Андрій Іллєнко, ВО “Свобода” – 2,2%,

Микола Томенко, “Рідна країна” – 2,2%,

Борислав Береза, “Еко-партія Берези” – 1,1%,

Юрій Левченко, “Народовладдя” – 0,9%,

Сергій Гусовський, “За майбутнє” – 0,6%,

Єгор Фірсов, “Екологічна альтернатива” – 0,5%,

Віктор Петрук, “Громадянський рух “Хвиля” – 0,3%,

Максим Гольдарб, самовисуванець – 0,3%,

Діана Гранцева, самовисуванка – 0,3%,

Михайло Поживанов, “Радикальна партія” – 0,3%,

Сергій Шахов, “Наш край” – 0,2%,

Олена Філонова, “Разом сила” – 0,1%.

Остаточні результати будуть оголошені не раніше 28 жовтня

Явка на виборах склала близько 36%