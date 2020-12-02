ДОРОГІ ДОРОГИ ЗЕЛЕНСЬКОГО

МИНУЛО ВЖЕ ДЕВ’ЯТЬ МІСЯЦІВ, ЯК УЗБІЧЧЯ УКРАЇНСЬКИХ ДОРІГ ЗАПОЛОНИЛИ БІЛБОРДИ З НАПИСОМ «ВЕЛИКЕ БУДІВНИЦТВО — ПРОГРАМА ПРЕЗИДЕНТА». В ЇЇ РАМКАХ ОНОВЛЕННЯ ТОРКНУЛОСЯ І ДОРІГ ТЕРНОП ІЛЬЩИНИ. ЯКІ АВТОШЛЯХИ ВЖЕ ПОБУДУВАЛИ ТА СКІЛЬКИ ВИТРАТИЛИ, РОЗПОВІЛИ У СЛУЖБІ АВТОДОРІГ.

Автошляхи

Програму «Велике будівництво » розпочали ще за прем’єрства Олексія Гончарука. План будівництва та реконструкції — амбітний: 6500 км доріг, 142 школи, 117 дитсадків, 212 відділень екстреної медичної допомоги, 570 медичних амбулаторій, 122 спорткомплекси. Уряд Дениса Шмигаля продовжив курс. Найдорожче обходяться саме дороги.

Володимир Зеленський пообіцяв за п’ять років президентства оновити 25000 км автошляхів (із близько 170000 км загалом в Україні). Тож «під коток» стартового 2020-го виділили рекордну за всю історію України суму: цьогоріч планують оновити 4200 км доріг державного значення за понад 100 мільярдів гривень.

У Тернопільській області число також рекордне — 162 кілометри державних автошляхів, що вдесятеро більше, ніж у 2019-му. Ремонт їх триває з квітня 2020 року. Наразі, як розповів керівник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Микола Довгошия, вдалося відремонтувати понад 150 км доріг державного значення.

«Верхнім шаром асфальту покрили більше 90 кілометрів автошляхів, облаштували понад 34 кілометри тротуарів, для безпеки дорожнього руху встановлюємо бар’єрне огородження, а це — більше 28 кілометрів. Також встановлюємо освітлення у кожному населеному пункті», — уточню є Микола Довгошия.

Серед трас, які вже завершили та ввели в експлуатацію, дорога М-19, а саме обхід Кременця та ділянка до Вишнівця. Разом там було відремонтовано більше 27 кілометрів. Виконано роботи й на ділянці від селища Дружби до Теребовлі, а також понад п’ять кілометрів дороги Р-43 у Ланівцях. Ремонт цієї траси продовжать у наступному році. «Під час ремонтних робіт нам вдалося зекономити, а тому кошти було перерозподілено на інші об’єкти або на продовження будівельних робіт, — розповів Микола Довгошия. — Наприклад, постановою Кабміну виді- лено гроші на ремонт десяти кілометрів дороги Броди—Тернопіль. Завдяки економії тепер ремонтують 11,5 кілометра. Стан виконання — 95 відсотків».

На 65 відсотків виконано ремонт на дорозі М-19 — ділянці від Теребовл і до Заліщиків. Також тривають роботи на автошляху, який з’єднує Тернопіль із Чернівецькою областю. Остання ділянка, до якої приступили цього року, це — дорога державного значення Н-18 Івано-Франківськ—Бучач—Тернопіль. Коштів виділено на ремонт десяти кілометрів. У експлуатацію дорогу введуть цього року.

Загалом на об’єкти поточного, середнього та капітального ремонтів доріг державного значення, що на території Тернопільщини, було виділено 3,6 мільярда гривень. Усі кошти ще не освоєно, оскільки роботи тривають, кажуть у Службі автодоріг. Як зауважив Микола Довгошия, в області ще потребують ремонту майже 1300 км доріг державного значення.

Мости

Окрім оновлення автошляхів, цьогоріч в області взялися ремонтувати і шляхопроводи. «Під час роботи на ділянці М-19 було виявлено руйнування на чотирьох мостах, тож ухвалили рішення про їхній ремонт, — каже Микола Довгошия. — Найбільший із них — за Великою Березовицею. Також триває робота на мостах у селі Кровінці, поблизу села Волі, а ще на шляхопроводі у Прошовій. Загалом буде відремонтовано понад 200 погонних метрів. Мости введуть в експлуатацію до кінця року. Плануємо відремонтувати ще два шляхопроводи — у Лисівцях та Струсові».

Завершити роботи у Струсові планують до середини 2021 року. Міст у цьому населеному пункті визнано аварійним, тому було ухвалено рішення про перекриття дороги на цій ділянці. Вартість проведення роб іт — 63,5 мільйона гривень.

Загалом на ремонт шляхопроводів виділено додаткове фінансування у розмірі 117 мільйонів гривень.

Плани

У 2021 році на Тернопільщині планують відремонтувати 260 кілометрів доріг. Окрім того, наступний рік у рамках програми «Велике будівництво » оголошено роком мостів.

«У планах — відремонтувати більше 40 шляхопроводів, а розпочати роботи на п’ятдесяти, — розповідає Микола Довгошия. — Наступного року також розпочнеться будівництво східного обходу Тернополя. Першу чергу робіт фінансує Світовий банк. Також у планах — ремонт обходу Теребовл і, йдеться про понад 19 кілометрів дороги. Окрім того, плануємо у 2021 році провести реконструкцію дороги на Чистилів, дванадцяти кілометрів автошляху від Бучача в бік Язлівця, ділянки від Гримайлова до кордону із Хмельницькою областю, а також дороги з Тернополя до Бережан і від Бережан до Івано-Франківщини».

У Службі автодоріг дбають і про збереження автошляхів, які вже відремонтовано. Тож, за словами експерта, наступного року на території області планують встановити два майданчики для автоматичного зважування габаритного транспорту. Один із них буде розміщено на дорозі М- 12 — у бік Бережан. Ще один — на трасі М-09 — у бік Львова.

Світлана ВЕЛИЧКО.